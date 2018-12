Schreiadler sind in Deutschland extrem selten - in Brandenburg gibt es nur noch etwa 20 Brutpaare. Jetzt wurde offenbar eines der Tiere, das Brandenburg auf seiner Reise nach Afrika durchfliegt, getötet. "Dieter" fiel offenbar Wilderern zum Opfer.

Wilderer im Libanon haben vermutlich das Schreiadler-Männchen "Dieter" getötet. Das teilte das Komitee gegen Vogelmord e.V. am Dienstag mit. Das Tier lebt sonst in Vorpommern Rügen und muss für seine Reise Richtung Südafrika Brandenburg durchfliegen - das lässt sich an seinem Peilsender ermitteln. Ornithologen hatten ihm diesen 2009 umgeschnallt und damit seine Flugbewegungen verfolgen können, wie das Komitee angibt. So sei sein Flug ins libanesische Winterquartier verfolgt worden.