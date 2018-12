Schwimmende Sauna in Potsdam abgebrannt

Eine schwimmende Sauna ist am Sonntagabend vor dem Inselhotel Hermannswerder in Potsdam vollständig abgebrannt. Zwei Gäste auf dem Saunaboot hätten sich kurz nach Ausbruch des Feuers unverletzt retten können, berichtete ein Sprecher der Feuerwehrleitstelle am Montag.