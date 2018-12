imago/Seeliger Audio: radioBerlin 88,8 | 27.12.2018 | Thomas Weber | Bild: imago/Seeliger

Personal deutlich aufgestockt - So bereitet sich die Berliner Feuerwehr auf Silvester vor

27.12.18 | 17:10 Uhr

Fast 1.400 Feuerwehrleute werden in der Silvesternacht in Berlin im Einsatz sein. Das sind fast dreimal so viele wie in normalen Nächten. Um die öffentliche Party am Brandenburger Tor abzusichern, hat sich die Feuerwehr eine besondere Strategie einfallen lassen.



Die Berliner Feuerwehr wird in der Silvesternacht 1.389 Kräfte im Einsatz haben. Das teilte Landesbranddirektor Karsten Homrighausen am Donnerstag mit. In normalen Nächten seien es rund 480 Mitarbeiter. Neben Berufsfeuerwehrleuten schieben zum Jahreswechsel auch rund 450 Freiwillige ehrenamtlich Dienst.



Angriffe auf Rettungskräfte

Um die öffentliche Silvesterparty "Welcome 2019" am Brandenburger Tor abzusichern, zu der mehr als 100.000 Besucher erwartet werden, richtet die Feuerwehr zwei Wachen am Brandenburger Tor und am Großen Stern ein. Die Laternen an der Straße des 17. Juni werden Nummern tragen, damit Party-Besucher Zwischenfälle mit eindeutiger Ortsangabe melden können. Für die Planung der Silvesternacht habe auch der Schutz der Feuerwehrleute eine Rolle gespielt, erklärte Landesbranddirektor Homrighausen. Im vergangenen Jahr seien 57 Mal Einsatzfahrzeuge und acht Mal Helfer der Feuerwehr angegriffen worden. Eine Begleitung der Feuerwehr durch die Polizei schloss der Feuerwehrchef jedoch aus. Man wolle aber in engem Kontakt mit der Polizei stehen. In der Silvesternacht 2017/18 war die Berliner Feuerwehr nach eigenen Angaben zwischen 19 und 6 Uhr zu rund 1.580 Einsätzen ausgerückt.

Feuerwehr will informieren statt verbieten

Der Feuerwehrchef warnte am Donnerstag auch davor, zu Silvester nicht zugelassene Feuerwerkskörper zu zünden. Wegen der hohen Sprengkraft gebe es häufig schwere Verletzungen. Beim Jahreswechsel 2017/18 waren in Brandenburg zwei Männer gestorben, nachdem sie Pyrotechnik gezündet hatten. In der Charité mussten im Januar 19 Kinder mit Augenverletzungen durch Feuerwerk behandelt werden.

Zu der aktuellen Diskussion um ein Verbot von Silvesterfeuerwerk äußerte sich Homrighausen zurückhaltend. Die Feuerwehr setze vorerst darauf, zu informieren, wie man Böller und Raketen sicher abbrenne, um Unfälle zu vermeiden. Der Berliner Landesvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei äußert sich gleichfalls skeptisch: "Ein stadtweites Böllerverbot macht keinen Sinn, weil wir die notwendigen Kontrollen gar nicht leisten könnten." Punktuell etwa am Brandenburger Tor hätten sich Kontrollen aber bewährt. Ein Verbot innerhalb des S-Bahn-Rings sei als Anfang denkbar.

