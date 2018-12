Silvesterknallerei ist für die Tiere im Berliner Zoo kein Vergnügen: Auch wenn ein Großteil von ihnen in dieser Nacht in Stallungen untergebracht sei, würden zum Beispiel Antilopen und Giraffen bei lauten Böllern zusammenzucken, teilte der Zoo am Donnerstag mit. Selbst auf dem weitläufigen Tierpark-Areal sei der Krach ein Problem.

Die Belastung durch Lärm und Feinstaub an Silvester ist nach Einschätzung von Naturschützern hoch - auch für Wild- und Haustiere. "Ich möchte an all die feiernden Menschen in der Stadt appellieren, auf sich und ihre Umwelt Acht zu geben", ergänzte Knieriem. Geld lasse sich sinnvoller investieren als in Böller. "Auch Ihr Haustier wird es Ihnen danken."

Auch der Deutsche Tierschutzbund weist auf hohe Belastungen für Tiere hin. Halter sollten daher versuchen, Tiere so gut es geht abzuschirmen. In der Silvesternacht sollten am besten Fenster, Türen und möglichst auch die Rollos in der Wohnung geschlossen sein, damit der Lärm und die Lichtblitze gedämpft werden und Haustiere nicht in Angst geraten.



Halter von Kleintieren und Vögeln sollten demnach Gehege oder Volieren in einem möglichst ruhigen Raum und mit einiger Entfernung zum Fenster unterbringen und sie mit einem Tuch abdecken, Außengehege abschirmen und gegen Feuerwerkskörper sichern. Oft helfe es auch, wenn ein vertrauter Mensch am Silvesterabend bei den Tieren bleibt, hieß es.



Der Tierschutzbund rät auch, Hunde schon einige Tage vor Silvester in bewohnten Gebieten nur noch angeleint auszuführen: Verfrühte Kracher könnten sie in Panik davonlaufen lassen - Unfälle seien oft die Folge.

Zum Schutz von Wild- und Bauernhoftieren mahnt der Deutsche Tierschutzbund, am Waldrand, in Waldlichtungen, in Parkanlagen oder der Nähe von Höfen auf Feuerwerk zu verzichten. Bei Pferden oder Kühen auf der Weide etwa bestehe auch die Gefahr, dass sie in Panik geraten und ausbrechen.