Silvester am Brandenburger Tor

Am Silvesterabend werden wieder Tausende Berlin-Besucher auf der Partymeile am Brandenburger Tor ins neue Jahr feiern. Die Traditionsveranstaltung wird streng kontrolliert - privates Feuerwerk zum Beispiel ist verboten.

Die zwei Kilometer lange Partymeile für die Feier unter dem Motto "Welcome 2019" ist ab 14 Uhr für Besucher geöffnet, das Programm beginnt um 19 Uhr. Besucher müssen mit strengen Sicherheitskontrollen am Eingang rechnen: Feuerwerk, Flaschen, spitze Gegenstände und größere Taschen sind auf dem Party-Areal verboten.

Es könnte sein, dass es zum Jahreswechsel leicht nieselt - aber das wird wohl Tausende Berlin-Besucher nicht davon abhalten, sich am Silvesterabend auf der Partymeile am Brandenburger Tor zu versammeln. Denn dort steigt traditionell die größte Silvesterparty Deutschlands.

Unter anderem gibt es Musik von DJ Bobo, Bonnie Tyler, Alice Merton, Nico Santos und Eagle Eye Cherry. Das Geschehen auf der großen Bühne wird auf großen LED-Screens entlang der Partymeile übertragen. Um Mitternacht wird dann am Brandenburger Tor das große Feuerwerk gezündet - für die Zuschauer zu Hause überträgt das rbb-Fernsehen das Spektakel live .

Tausende Polizisten sind rund um die Partymeile im Einsatz, um für Sicherheit zu sorgen. Die Polizisten sollen sich aber nicht selbst in Gefahr bringen, betonte der Sprecher der Gewerkschaft der Polizei Berlin, Benjamin Jendro, am Silvestermorgen im rbb-Inforadio. Jendro forderte Respekt vor den Beamtinnen und Beamten.

Das war 2018 - und so könnte 2019 werden

Die Feuerwehr ist in der Silvesternacht in der ganzen Stadt mit 1.400 Einsatzkräften unterwegs. 500 davon kommen von Freiwilligen Feuerwehren, sagte Feuerwehrsprecher Thomas Kirstein am Sonntagabend im rbb. Ohne sie sei die Silbvesternacht nicht zu bewältigen. Kirstein warnte vor illegalen Feuerwerkskörpern.

Zuletzt hatte es auch immer mehr Angriffe auf Einsatzkräfte gegeben. Die Feuerwehr betrachte diese Entwicklung mit Sorge, erklärte Kirstein. In einem solchen Fall müsse man sich vom Einsatzort zurückziehen.