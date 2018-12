imago stock&people Video: Abendschau | 17.12.2018 | Bild: imago stock&people

BVG nennt Baustelle "umfahrbar" - U2 und U3 ab Januar wochenlang gesperrt

17.12.18 | 17:55 Uhr

Das neue Jahr beginnt mit einer für Tausende U-Bahnnutzer richtig unangenehmen Baustelle: Im Januar und Februar sind die Linien U2 und U3 an wichtigen Abschnitten voll gesperrt. Ersatzverkehr wird es nicht geben - die Baustelle sei "umfahrbar", so die BVG.



Wer regelmäßig mit der U2 oder der U3 im Westen Berlins unterwegs ist, braucht zum Beginn des neuen Jahres starke Nerven: Auf beiden Linien wird vom 4. Januar bis voraussichtlich 24. Februar gebaut - und ganze Streckenabschnitte sind dann komplett gesperrt, ohne Schienenersatzverkehr. Auf der U2 fährt dann zwei Monate lang zwischen Gleisdreieck und Zoologischem Garten kein Zug mehr. Auf der U3 ist der Zugverkehr sogar zwischen Warschauer Straße und Spichernstraße eingestellt - also auf gut der halben Strecke. Details finden sich auf der BVG-Übersicht für aktuelle Baumaßnahmen "navi" [Externer Link]. Zuerst hatte am Montag der "Tagesspiegel" darüber berichtet. Demnach müssen am Wittenbergplatz mehrere Weichen ausgetauscht werden. Die BVG will am Dienstag über die Einzelheiten Auskunft geben - und weitere Baumaßnahmen vorstellen.



| Bild: rbb24

"Wir müssen bauen", sagte BVG-Sprecherin Petra Reetz auf Nachfrage von rbb|24. Die Arbeiten seien lange im Voraus geplant gewesen und ließen sich auch nicht verschieben. Dass die BVG keinen Schienenersatzverkehr anbiete, sei richtig: Die Baustelle sei mit anderen Linien umfahrbar, außerdem würden die SEV-Busse an dieser Stelle im Verkehr steckenbleiben. "Das wäre dann kein SEV, sondern eine Katastrophe", so Reetz. Die Kriitk, dass das Ganze in den kalten Wintertagen passiert, wies Reetz zurück. Die U-Bahn sei schließlich "unter der Erde".



Viele Umstiege bis zum Ziel

Allerdings verlängert sich die Fahrtzeit durch die von der BVG vorgeschlagenen Umfahrungen zum Teil erheblich: Auf der Strecke zwischen den U2-Bahnhöfen Ruhleben und Pankow werden bis zu drei Umstiege nötig, genauso viele wie auch zwischen den U3-Bahnhöfen Krumme Lanke und Warschauer Straße. Wer am U-Bahnhof Spichernstraße von der U3 auf die U9 wechseln will, muss zudem einen längeren Fußweg in Kauf nehmen. Hier wird bis 2020 ein neuer Aufzug eingebaut.

Einziger Lichtblick: Die Linie U1 fährt weiter wie bisher und bedient damit die Haltestellen Wittenbergplatz, Kurfürstenstraße und Bülowstraße, die sonst gar nicht mehr ans U-Bahnnetz angeschlossen wären.

| Bild: rbb24

Eine wichtige - und damit ziemlich volle - Linie wird auch die U7 werden: Sie bietet während der Bauarbeiten eine südliche Umfahrungsmöglichkeit. Allerdings ist die U7 im Januar zwischen Grenzallee und Britz-Süd ebenfalls gesperrt. Hier wird jedoch Schienenersatzverkehr angeboten. Umfahren lässt sich diese Baustelle nämlich nicht.



Sendung: Abendschau, 17.12.2018