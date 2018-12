Die Feuerwehr hat an der Schillingbrücke in Berlin-Friedrichshain einen Betrunkenen aus der Spree gerettet. Der Mann kam in der Nacht zu Sonntag mit Unterkühlung in ein Krankenhaus, teilte die Feuerwehr mit. Laut Polizei handelte es sich bei dem Geretteten um einen jungen Mann, der alkoholisiert war.