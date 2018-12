Eifersucht war Grund für tödliche Schüsse in Charlottenburg

Ein Rache- und Eifersuchtsdrama soll der Hintergrund der tödlichen Schüsse in Berlin-Charlottenburg gewesen sein. Das sagte ein Sprecher der Berliner Staatsanwaltschaft am Montag.

Der 60-jährige Täter hatte am Samstagabend dem 47-Jährigen nahe dessen Wohnung aufgelauert und ihn durch einen Kopfschuss getötet. Anschließend schoss er auf sich selbst und starb kurz darauf in einer Klinik. Der Täter soll nach den Ermittlungen davon ausgegangen sein, dass er schwer krank war.

Zu der Tat kam es nach Polizeiangaben am Samstagabend gegen 20.40 Uhr auf einem Gehweg in der Rückertstraße. Techniker der Kriminalpolizei hatten am Samstagabend Spuren gesichert.