Unbekannte lassen in Prenzlau 2.500 Festtagskarpfen frei

Unbekannte haben in Brandenburg kurz vor Silvester rund 2.500 Karpfen die Flucht ermöglicht. Sie zerschnitten die Netze eines Fischereibetriebes in Prenzlau (Uckermark), wie die Polizeidirektion Ost am Donnerstag mitteilte.

Rund sechs Tonnen Fisch habe er verloren, sagte Fischer Wernfried Schütte dem rbb. Ein Drittel der Menge habe der Betrieb inzwischen wieder nachbestellt. "Wir standen bei Null da", so Schütte. "Wir hatten keinen Karpfen mehr für Weihnachten und Silvester." Die Festtagsversorgung sei nun aber gesichert.



Der entstandene Schaden wird auf rund 30.000 Euro geschätzt. Für einen Hinweis auf den oder die Täter hat der Prenzlauer Fischereibetrieb eine Belohnung von 500 Euro ausgesetzt.