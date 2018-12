Umweltschützer haben die Berliner dazu aufgerufen, zu Silvester auf Böller zu verzichten. In einer Mitteilung vom Freitag warnte der Berliner Naturschutzbund (Nabu) vor "fatalen Folgen" für die Natur. Unmengen an Feinstaub würden demnach freigesetzt.

Vor allem Vögel und andere Wildtiere litten "erheblich" unter dem Feuerwerk. Wer trotzdem böllern möchte, sollte zumindest keine Knaller in Parks, Grünanlagen, an Seen, Teichen und Fließgewässern zünden, hieß es.

Auch die Deutsche Umwelthilfe (DHU) warnt vor einer hohen Feinstaubbelastung in den Innenstädten zu Silvester. Böller und Raketen sollten besser nicht in der City gezündet werden, sondern auf Flächen am Stadtrand. Jürgen Resch, DUH-Bundesgeschäftsführer, sagte: "Ein Silvesterfeuerwerk gehört für viele Menschen zum Jahreswechsel und so soll es auch bleiben. Wir brauchen aber für die mit Luftschadstoffen hoch belasteten Innenstädte einen Schutz vor den Feinstaubmassen aus archaischer Pyrotechnik." Die Umwelthilfe schlägt auch vor, dass Städte statt der privaten Böllereien ein professionelles Feuerwerk für alle anbieten könnten, um die Feinstaubbelastung zu senken.

Der Verkaufsstart für Silvesterfeuerwerk ist am 28. Dezember. Beliebt bei den Deutschen sind nach Angaben des Verbandes der pyrotechnischen Industrie seit Jahren zunehmend Batterien und Verbundfeuerwerke.