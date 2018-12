Vollsperrungen in beiden Richtungen

Bei einem Unfall mit einem Holzlaster auf der A9 sind am Montag mehrere Menschen verletzt worden. Wie die Polizei dem rbb bestätigte, durchbrach der Lkw die Mittelleitplanke und erfasste mehrere Autos. Der Laster verlor außerdem einen Teil seiner Ladung.

Der Unfall ereignete sich zwischen Klein Marzehns und Köselitz, kurz hinter der brandenburgischen Landesgrenze in Sachsen-Anhalt. Die A9 ist in dem Abschnitt noch in Richtung Leipzig gesperrt.