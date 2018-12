Drei Tote bei Verkehrsunfällen in Brandenburg

Bei Verkehrsunfällen sind in der Nacht zum zweiten Weihnachtsfeiertag drei Menschen in Brandenburg ums Leben gekommen.

Am späten Dienstagabend starb ein 86-jähriger Autofahrer nach einem Frontalzusammenstoß auf der Bundesstraße 5 bei Karstädt (Landkreis Prignitz), wie die Polizei am Mittwoch berichtete. Der 86-Jährige sei aus noch ungeklärten Gründen auf die Gegenfahrbahn geraten und dort mit einem Sattelzug kollidiert. Der Senior starb noch am Unfallort. Der 52-jährige Lkw-Fahrer erlitt einen Schock und musste ärztlich behandelt werden.