Nach einem Einbruch im Berliner Stadtteil Mahlsdorf ist es zu einer Verfolgungsjagd mit der Polizei und einem schweren Unfall gekommen. Ein Fluchtfahrzeug überschlug sich und stürzte in das Gleisbett einer Straßenbahn.



Nach Angaben der Polizei waren zunächst seien zwei mutmaßliche Täter am frühen Donnerstagmorgen gegen 2.00 Uhr in ein Getränkegeschäft in der Hönower Straße eingedrungen. Ein Zeuge habe die beiden beobachtet und die Polizei verständigt, teilte die Polizei am Donnerstag mit.