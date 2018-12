Die Brandenburger Wälder sind auch nach dem Hitze- und Waldbrand-Sommer 2018 weitgehend unverändert noch in einem guten Zustand. Dem aktuellen Waldzustandsbericht zufolge, der am Mittwoch in Potsdam vorgestellt wurde, weisen elf Prozent der Waldfläche deutliche Schäden auf, im vergangenen Jahr waren es neun Prozent.

Vogelsänger rief dazu auf, sorgsam mit den märkischen Wäldern umzugehen. "Der Wald ist ein großer Schatz, den wir in Brandenburg haben", sagte der Minister. Nutzer und Anlieger müssten Verantwortung übernehmen und sich an Vorschriften wie Fahr- und Betretungsverbote halten. Die Aufforstung nach Waldbränden koste zwischen 5.000 und 8.000 Euro pro Hektar.

Kritik an der positiven Auslegung des Waldschadensberichts 2018 kam von den Brandenburger Grünen. Deren umweltpolitische Sprecher, Benjamin Raschke, teilte mit: "55 Prozent unserer Bäume weisen Schäden auf, 11 Prozent deutliche Schäden. Dass Umweltminister Jörg Vogelsänger hier trotzdem von einem guten Waldzustand spricht, ist abwegig." 2018 sei das Jahr, in dem großen Teilen der Bevölkerung klar geworden sei, dass der Klimawandel und die damit einhergehenden zunehmenden Wetterextreme längst in Brandenburg angekommen sind. "In unseren Wäldern lässt sich das aber schon lange ablesen", so Raschke.