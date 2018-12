An den Weihnachtsfeiertagen besuchen viele Menschen die Kirchen. Dies sei wichtig, sagt der evangelische Landesbischof Markus Dröge, "auch wenn sie selten kommen". Zu mehr Zuversicht ruft der Berliner Erzbischof Heiner Koch die Menschen in Deutschland auf.

Die Landesbischöfe der katholischen und der evangelischen Kirche haben sich mit Weihnachtsbotschaften an die Gläubigen in Berlin und Brandenburg gewandt.

Der Bischof der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz, Markus Dröge, rückt in seiner Weihnachtsbotschaft in diesem Jahr den Wert und die Sehnsucht nach Heimat in den Mittelpunkt. "Die biblische Geschichte von Weihnachten ist auch eine Heimatgeschichte", betonte Dröge und fügt hinzu: "Jesus wird geboren, er liegt in einem Stall in der Krippe, hilf- und schutzlos, nur in Windeln gewickelt. Maria und Josef versuchen ihm - unter schwierigsten Bedingungen - ein Stück Heimat auf Erden zu schenken, durch Geborgenheit, Wärme und Schutz."

Der Bischof wünscht allen Menschen, dass sie Geborgenheit und Wärme an Weihnachten spüren können. Zugleich ruft er dazu auf, auch an diejenigen zu denken, "denen es nicht so geht, die sich nach Geborgenheit sehnen, weil in ihrer Heimat kein menschenwürdiges Leben mehr möglich ist, und dass wir überlegen, wie wir ihnen helfen können".