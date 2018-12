Beim traditionellen Turmblasen haben sich Berliner und Brandenburger am Montag in Weihnachtsstimmung gebracht.



In Eisenhüttenstadt erklang die musikalische Weihnachtsbotschaft vom Balkon im siebten Stockwerk eines Hochhauses in der Lindenallee. Dort stimmen die Bläser schon seit 40 Jahren die Bevölkerung auf die Feiertage ein.

War das Konzert der sechs Bläser damals noch ein Geheimtipp, so hat es mittlerweile nahezu Volksfestcharakter: Für viele Familien aus Eisenhüttenstadt und den umliegenden Gemeinden gehört es zum festen Heiligabendprogramm.



Auch in Berlin gehört das Turmblasen zur Weihnachtstradition. Im Stadtteil Moabit begann das festliche Konzert auf dem Balkon des Rathauses pünktlich um 12 Uhr mittags.