Amnestie - 37 Gefangene aus Brandenburg kommen zu Weihnachten frei

20.12.18 | 08:51

Auch in diesem Jahr profitieren 37 Gefangene in Brandenburg von einer Weihnachtsamnestie. Sie wurden bereits entlassen oder kommen bis 4. Januar 2019 frei, wie das Justizministerium auf Anfrage mitteilte. Das berichtete die dpa am Donnerstag. Dabei handelt es sich um Gefangene, deren Entlassung ohnehin kurz bevorsteht. Ausgenommen von der Amnestie sind Gefangene, die besonders schwere Straftaten wir Mord oder Sexualdelikte begangen haben. Über den Gnadenerweis entscheiden die Vollstreckungsbehörden und Justizminister Stefan Ludwig (Linke).

Das Gnadenrecht bei schwersten Straftaten wie Terrorismus, bei denen sich die Angeklagten vor Bundesgerichten verantworten müssen, liegt laut Grundgesetz beim Bundespräsidenten. Laut Landesverfassung übt in Brandenburg das Begnadigungsrecht der Ministerpräsident aus, der diese Befugnis aber übertragen kann. Die Zahl der Gnadenerweise in Brandenburg war zuletzt rückläufig. Rund um Weihnachten 2017 kamen noch mindestens 60 Gefangene auf freien Fuß. Ein Jahr zuvor waren es sogar 78 Gefangene.

138 Gefangene profitieren in Berlin von Amnestie

Aus den Berliner Gefängnissen sind 138 Häftlinge entlassen worden. Das teilte Justizsenator Dirk Behrendt (Grüne) bereits im November an. Demnach saßen die meisten Gefangenen im Männer-Gefängnis Heidering. Es waren 40, wie die Justizverwaltung weiter mitteilte. 29 Inhaftierte verließen den Strafvollzug in Plötzensee. Zu den Entlassenen gehören auch 12 Frauen. Ihre reguläre Strafzeit wäre zwischen dem 25. Oktober und 4. Januar 2019 zu Ende gewesen. In Frage kommen aber nur Insassen, die "draußen" eine Unterkunft haben und ihren Lebensunterhalt selbst bestreiten können. Derzeit sind laut Justizverwaltung knapp 3.880 Menschen in den Haftanstalten der Hauptstadt Der traditionelle "Sammelgnadenerweis" sei wichtig für die Wiedereingliederung nach der Haft, so Behrendt. Erfahrungsgemäß seien die Wohnungs- und Arbeitssuche gerade zum Jahresende besonders schwierig. Deshalb könne eine frühere Entlassung beim Neustart helfen. Auch die Justiz hat etwas von der früheren Entlassung - es werden Kosten gespart. Laut Verwaltung schlägt ein Hafttag pro Person mit etwa 150 Euro zu Buche. Auch in Berlin ist die Zahl der früher Entlassenen in diesem Jahr etwas niedriger als 2017. Damals waren es 156 Gefangene.

Die Bundesländer in Deutschland gehen sehr unterschiedlich bei der Weihnachtsamnestie vor. Bayern und Sachsen gewähren sie traditionell nicht. Ziel des Gnadenerweises, der rechtlich nicht als Amnestie bezeichnet wird, ist eine bessere Eingliederung der Gefangenen in die Gesellschaft. Sie hat auch den Nebeneffekt, dass an den Feiertagen etwas weniger Gefangene in den Haftanstalten sitzen - was die Mitarbeiter entlastet.

Statistik Brandenburg: Nach einer Übersicht des Amtes für Statistik saßen zum Stichtag 31. März 2018 rund 1.000 Strafgefangene in Brandenburger Gefängnissen ein, das waren 5,5 Prozent weniger als im Vorjahr. Mit mehr als 20 Prozent waren Diebstahl und Unterschlagung die häufigsten Haftgründe, gefolgt von Raub und Erpressung mit 14,5 Prozent. 12,8 Prozent der Gefangenen verbüßten wegen Straftaten gegen die körperliche Unversehrtheit wie zum Beispiel Körperverletzung ihre Haft. Berlin: In den Berliner Gefängnissen waren zum Stichtag 31. März 2018 insgesamt 3.188 Häftlinge inhaftiert. So wenig Gefangene gab es zuletzt 1995, wie das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg mitteilte. Als häufigster Haftgrund wurden mit 26,1 Prozent Diebstahl und Unterschlagung erfasst, gefolgt von Raub und Erpressung (13,6 Prozent). Aufgrund von Straftaten gegen die körperliche Unversehrtheit (z.B. Körperverletzung) saßen 10,3 Prozent der Straftäter ein.