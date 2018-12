Die BSR empfiehlt, den Baum jeweils am Vorabend gut sichtbar an den Straßenrand zu legen. Alle Bäume müssen vollständig abgeschmückt sein, sollen nicht vorher zerkleinert werden und nicht in Mülltüten verpackt sein. Die BSR bittet, die Bäume möglichst mit denen der Nachbarn zusammenzulegen.

Etwas komplizierter sind die Termine in Potsdam verteilt. Auch hier gibt es jeweils zwei Termine für die Abholung der Weihnachtsbäume, allerdings individuell nach Straßen sortiert. Die Termine sind im Online-Abfall-Kalender der Stadt nach Eingabe der jeweiligen Straße einsehbar [potsdam.de]. Auch in Potsdam sollen die Bäume am Vorabend, spätestens jedoch am Morgen der Abholung bis 6 Uhr an die Straße gelegt werden. Anders als die BSR bittet die Stadt Potsdam darum, Bäume von mehr als zwei Metern Höhe vorher zu zerkleinern.