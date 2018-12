imago stock&people Video: zibb | 19.12.2018 | Katrin Hampel | Bild: imago stock&people

ADAC: Früh morgens oder spät abends starten - Weihnachtsreiseverkehr in Berlin und Brandenburg beginnt

20.12.18 | 08:30 Uhr

"Driving home for Christmas" - so romantisch wie im Hit von Chris Rea dürfte es am Wochenende kaum werden. Der ADAC warnt vor allem für Freitag und Samstag vor Staus in Berlin und Brandenburg. Auch auf den Flughäfen und in Fernreisezügen wird es wieder voll.



In Berlin und Brandenburg ist an diesem Wochenende auf den Straßen mit starkem Reiseverkehr zu rechnen. Wer am Freitag oder am Samstag mit dem Auto in den Weihnachtsurlaub starten will, sollte laut ADAC sehr früh morgens oder in den späten Abendstunden aus Berlin losfahren.

In Richtung Norden dürfte unter anderem die Großbaustelle am Dreieck Pankow zäh fließenden Verkehr verursachen, zumal der Pankow-Zubringer (A114) von Freitagabend bis Heiligabend, 5 Uhr, zwischen der Anschlussstelle Schönerlinder Straße und dem Autobahndreieck Pankow vollständig gesperrt wird. Aber auch in Richtung Süden könnte die Autobahn voll werden, weil es auf der A9 zurzeit viele Baustellen gibt. An den Weihnachtsfeiertagen selbst wird dagegen mit wenig Verkehr gerechnet.

Hochbetrieb auch auf der Schiene und in der Luft

Ähnliches erwartet die Reisenden, die mit Flugzeug, Bahn oder Bus unterwegs sind. Die Flughäfen Schönefeld und Tegel erwarten am Freitag und Samstag einen regelrechten Reiseboom. Sie empfehlen deshalb, vor dem Flug bereits zu Hause online einzuchecken und frühzeitig am Abflugterminal zu sein. Denn lange Schlangen an den Sicherheitsschleusen sind an solchen Tagen Normalität. Hochbetrieb herrscht auch bei der Bahn. Die ICEs am 21. und 22. Dezember bereits übervoll. Momentan könnten in vielen Zügen zwar noch Sitzplätze reserviert werden, heißt es von der Deutschen Bahn. Sie empfiehlt allen, die im Fernreisezug nicht stehen möchten, jetzt noch eine Reservierung zu tätigen - oder noch besser: die Hauptreisetage zu meiden. Ein bisschen besser sieht es noch in den Fernreisebussen aus. Für jede Linie seien ab Berlin noch Plätze frei, heißt es vom größten deutschen Fernbus-Unternehmer Flixbus – allerdings müssen die Busse am Wochenende dann auch über die verstopften Autobahnen.

