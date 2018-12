In Karlshorst ist am Sonntag eine Oberleitung der Deutschen Bahn beschädigt worden. Der Staatsschutz vermutet einen politischen Hintergrund. Im Zuge der Ermittlungen wurden auch eine IS-Flagge und Flugblätter gefunden. Das erinnert an einen ähnlichen Fall in Bayern. Dort ist ein Bezug zum IS "sehr unwahrscheinlich".