Weiße Weihnachten wird es in Berlin und Brandenburg auch in diesem Jahr wohl nicht geben. Für mehr Schneesicherheit müsste man Weihnachten verschieben. Denn für das Flachland erwarten Meteorologen erst ab Ende Januar klirrend kalte Temperaturen.

Es sieht schlecht aus für weiße Weihnachten in Berlin und Brandenburg. Zwar darf sich die Region im Laufe der Woche auf kältere Temperaturen um den Gefrierpunkt und eventuell endlich erste Schneefälle freuen, doch diese "kältere Phase" hält nicht lange an. "Schon am Sonntag kommen wieder mildere Luftmassen vom Atlantik in die Region", sagte Meteogroup-Meteorologe Christian Schubert rbb|24. Daher sähe es "mau aus für weiße Weihnachten in der Region", sagt er.