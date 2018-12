Aprilwetter am Neujahrstag

Regen, Sonne, Wind - dieser unberechenbare Wettermix erwartet die Berliner und Brandenburger am Neujahrstag. Nach der relativ milden Silvesternacht könnte es am Neujahrsmorgen zunächst ungemütlich werden, sagte Heiko Wiese von der Meteo Group rbb|24. Aprilwetter erwartet die ersten Neujahrsspaziergänger.

Silvester am Brandenburger Tor

Ausschlafen ist also nicht sie schlechteste Idee, auch wettermäßig: Am Nachmittag soll es nämlich etwas wärmer und auch freundlicher werden. Die Sonne soll öfter zu sehen sein und es werden bis zu 8 Grad erreicht. Die Partydeko aus der Silvesternacht sollte aber lieber vom Balkon geräumt werden. Sie müssen mit starken Windböen bis zu Windstärke 7 rechnen.

In der Nacht zu Mittwoch kann es dann glatt auf den Straßen werden. Frische Polarluft lässt den Berlinern und Brandenburgern kalten Wind um die Ohren wehen. Am Mittwoch wird es dann nur noch bis zu 3 Grad warm. Bevor es in der Nacht zu Donnerstag frostig werden soll: -2 bis -4 Grad.

Am Freitag ist dann laut Meteo Group mit Schnee und Schneeregen zu rechnen, während das Wochenende wieder nasskalte 4 bis 6 Grad bereithält.

