Im zu Ende gehenden Jahr war es in Berlin und Brandenburg so warm, trocken und sonnenscheinreich wie nie zuvor. Das geht aus einer vorläufigen Bilanz des Deutschen Wetterdienstes (DWD) vom Freitag hervor.

In Brandenburg lag die Temperatur im Jahresdurchschnitt bei elf Grad Celsius - und somit zwei Grad über dem langjährigen Mittel. Noch extremer sind diese Zahlen für Berlin: Mit 11,4 Grad Celsius lag die Temperatur 2,3 Grad über dem langjährigen Mittel.

Zudem zählen Berlin und Brandenburg zu den Bundesländern mit den geringsten Niederschlagsmengen. In Brandenburg fielen im ganzen Jahr durchschnittlich 390 Liter pro Quadratmeter; normal sind circa 560 Liter. Etwas mehr Nass hat der DWD in Berlin gemessen: 400 Liter pro Quadratmeter sind allerdings auch in der Hauptstadt etwa 170 Liter weniger als normal.

In Brandenburg wurden im ganzen Jahr 2.200 Sonnenstunden gezählt, etwa 600 mehr als üblich. Auch in Berlin wurde ein neuer Rekord gemessen: 2.165 Stunden lang hat über der Hauptstadt die Sonne geschienen, 530 Stunden mehr als im Durchschnitt.