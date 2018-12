Autofahrerin stirbt an Heiligabend bei einem Wildunfall

Eine 46-jährige Autofahrerin ist an Heiligabend bei einen Wildunfall ums Leben gekommen. Wie die Polizei in Potsdam mitteilte, war sie am Montagmorgen mit ihrem Wagen auf der Autobahn 10 zwischen Potsdam-Nord und Berlin-Spandau gegen ein Wildtier gefahren.

Bei dem Zusammenprall überschlug sich das Auto. Die Fahrerin wurde dabei schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Trotz Reanimationsversuchen starb sie den Angaben zufolge wenig später im Krankenhaus.