Etwa 50 Mitglieder des Vereins "Berliner Seehunde" haben sich am Dienstagvormittag wieder zum traditionellen Weihnachtsbaden im Orankesee im Stadtteil Hohenschönhausen getroffen.



Auch wenn die Schwimmer wie schon in den Jahren zuvor ohne Eis und Schnee auskommen mussten, war die Badetemperatur niedrig: Die Temperatur lag bei vier Grad, wie die Vorsitzende des Vereins, Ursula Schwarz, sagte. Das letzte Mal zugefroren sei der See im Jahr 2010 gewesen. Bevor es in den See ging, wurden am Strand Weihnachtslieder angestimmt.