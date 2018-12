Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Nauen (Havelland) sind in der Nacht zum Donnerstag 15 Menschen verletzt worden, darunter einer schwer – sie kamen mit Rauchgasvergiftungen in Krankenhäuser, sagte ein Polizeisprecher rbb|24.

Das Feuer war in einer Wohnung im zweiten Stock des fünfgeschossigen Gebäudes ausgebrochen. Ein 60 und 61 Jahre altes Ehepaar, das in der Wohnung lebt, konnte sich noch selbst retten, nachdem sie Rauch und Feuer in der Küche ihrer Wohnung bemerkt hatten. Die Bewohner der darüber liegenden Wohnung mussten von der Feuerwehr mit Leitern aus dem Haus gerettet werden. Die Brandursache ist noch unklar. Der Polizei geht nach ersten Erkenntnissen aber von einem technischen Defekt aus. Die genaue Ursache wird im Laufe des Tages von Kriminaltechnikern untersucht.