Die Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe (BAGW) warnt vor einer steigenden Zahl mutmaßlicher Kältetoter unter Obdachlosen. Seit Oktober seien insgesamt neun Todesfälle gemeldet worden: vier Todesfälle in Hamburg, zwei in Düsseldorf und jeweils ein Fall in Köln, Essen und Lauchhammer in der Lausitz.