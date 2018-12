Mehr als 70.000 unversteuerte Zigaretten haben Zollbeamte aus Potsdam am Sonntag in Luckenwalde aus dem Verkehr gezogen. Wie das Hauptzollamt Potsdam am Donnerstag mitteilte, war den Zöllnern in den Morgenstunden ein verdächtiges Auto auf der Bundesstraße 101 aufgefallen, das in Richtung Luckenwalde fuhr.