Brandanschlag in Neukölln

Neun Dienstfahrzeuge gingen in Flammen auf, das Feuer ließ Scheiben zerspringen, Qualm machte Gebäude unbenutzbar: Der Brandanschlag auf das Neuköllner Ordnungsamt am Wochenende hat Schätzungen zufolge 250.000 Euro Schaden verursacht - mindestens.

Bei dem Brandanschlag auf Dienstfahrzeuge des Ordnungsamtes Berlin-Neukölln ist vermutlich ein Schaden von bis zu 250.000 Euro entstanden. Entsprechende Schätzungen habe die Behörde angestellt, sagte deren Sprecher Christian Berg, dem rbb am Dienstag. Für eine abschließende Bewertung der Schäden und der deswegen nötigen Sanierungen sei es allerdings noch zu früh.

Durch das Feuer seien Scheiben zersprungen und Rauch sei in Teile des Gebäudes eingedrungen, erklärte Berg. Deswegen sei das Amt am Dienstag für den Publikumsverkehr noch geschlossen. Man gehe davon aus, dass am Donnerstag wieder ein Normalbetrieb möglich ist. Mittwochs gebe es ohnehin keine Sprechstunden.