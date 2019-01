Alle 30 im Jahr 2018 vom Ordnungsamt Tempelhof-Schöneberg und der Polizei kontrollierten Shisha-Bars haben die zulässigen CO-Werte massiv überschritten. Die Bars seien "teilweise im Sofortvollzug versiegelt, teilgeräumt oder vorübergehend geschlossen" worden, so der Bezirk in einer Mitteilung am Freitag.

Laut Arbeitsstättenverordnung darf der Kohlenmonoxid-Wert in Shisha-Gaststätten 30 Parts per million (ppm) nicht übersteigen. Die Feuerwehr trägt bereits ab einem Wert von über 60 ppm Atemschutzgeräte. Bei den Kontrollen seien CO-Werte von 60 ppm bis nahezu 800 ppm gemessen worden.

In der Vergangenheit war es in Deutschland immer wieder zu Vergiftungen in Shisha-Bars gekommen. Anfang 2018 kamen in Bremerhaven 16 Gäste einer Shisha-Bar wegen des Verdachts auf eine Vergiftung in eine Klinik [ndr.de].

Daher macht inzwischen auch das Berliner Landesamt für Gesundheit auf Gefahren beim Wasserpfeife-Rauchen aufmerksam. Mit dem Slogan "Lüften statt Vergiften" warnt das Lageso vor allem vor einer möglichen Kohlenmonoxid-Vergiftung. In Privaträumen und Shisha-Bars ohne ausreichende Lüftung könnten die Wasserpfeifen potentiell lebensgefährlich werden, heißt es.