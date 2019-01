An der Elbe ist eine regionale und seit den 30er-Jahren des 20. Jahrhunderts verschollene Apfelsorte wiederentdeckt worden. Die Apelsorte "Napoleon" sei jetzt von Wissenschaftlern im Biosphärenreservat Elbe in der brandenburgischen Prignitz und im Amt Neuhaus in Niedersachsen nachgewiesen worden, teilte das märkische Umweltministerium am Montag in Potsdam mit. Der Apfel sei zuvor nur in einer Sortenliste einer Baumschule aus den 30er-Jahren erwähnt worden.

Der "Napoleonsapfel" ist ein gelb-rot gestreifter Apfel mit mittelfestem Fleisch, saftig und fein aromatisch. Er reift im September/Oktober und ist bei kühler Lagerung bis April haltbar. Die Bäume können sehr groß werden, sind robust und gut für Obstwiesen der Region geeignet.