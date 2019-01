Berlinerin Dienstag, 15.01.2019 | 14:15 Uhr

Diese ganze (private) Angelegenheit mit forever best friends, no longer best friends, new best friends im sog. "Milleu" nimmt fremdschäm-Züge an. Jetzt steht da dieser 2-alte-Villen-Komplex leer in KLM, nur, weil die Herren sich mal gegenseitig Generalvollmächte aussprachen und sich nun - wer wäre da noch überrascht? - gegenseitig am Verscherbeln der Immobilie hindern. Dabei würde bestimmt die Hälfte der Kleinmachnower Großverdiener sicher gerne die Top-renovierte Immobilie übernehmen wollen... Und nun sollen wir den no longer best friend staatlich versorgen in Moabit? Und der new best friend freut sich wie doof darüber?

Wollen wir jetzt abwarten, was die Cousins dieser sog. Freunde gegeneinander vorbringen und auf welche Art und Weise?



Müssen wir uns jetzt alle mit diesem privaten Klüngel beschäftigen?



Gegen Clans an sich vorzugehen, ist ja ok, aber jetzt explizit die beiden Familien rauszupicken... naja... fremdschäm...