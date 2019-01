Das Arbeitsgericht in Berlin hat die Klage des Berliner Grundschullehrers Nikolai N. gegen dessen fristlose Kündigung abgewiesen. Nach Überzeugung des Arbeitsgerichts sei die Suspendierung rechtens, weil der Lehrer den Staat in seinen Videos in unangemessener Weise angegriffen, verunglimpft und verächtlich gemacht habe.

Der Grundschullehrer aus dem Wedding hatte in seinem Youtube-Kanal "Der Volkslehrer" gegen Juden gehetzt und Holocaustleugner zu Wort kommen lassen. Das dürfe auch ein angestellter Lehrer in diesem Umfang nicht, so das Arbeitsgericht. Der gekündigte Lehrer kann in Berufung gegen das Urteil gehen.