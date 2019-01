In einer Tiefgarage in Berlin-Kreuzberg haben am Donnerstagvormittag mehrere Autos gebrannt. Ein Mensch erlitt eine Rauchgasvergiftung. Er wurde vor Ort behandelt und kurz darauf in eine Klinik gebracht. Das teilten Polizei und Feuerwehr mit.

Aus umliegenden Gebäuden brachten die Retter demnach zehn weitere Menschen in Sicherheit. Ob sich noch weitere Menschen in der Tiefgarage befanden, war zunächst nicht klar.