Technischer Defekt soll Brand in U-Bahnhof ausgelöst haben

Großeinsatz am Alexanderplatz

Ein defekter Stromanschluss soll am Dienstag den Brand in einem Schuhgeschäft im Berliner U-Bahnhof Alexanderplatz verursacht haben. Das teilte ein Sprecher der Berliner Polizei rbb|24 am Mittwoch auf Anfrage mit.

Das Feuer hatte einen Großeinsatz von Polizei und insgesamt 80 Einsatzkräften der Feuerwehr ausgelöst. Der mehrgeschossige U-Bahnhof wurde komplett gesperrt, Züge wurden umgeleitet, Hunderte Menschen mussten in Sicherheit gebracht werden.