Nach dem Fund einer sowjetischen Fliegerbombe haben Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr am Donnerstagabend den Bahnhof in Prenzlau (Uckermark) evakuiert. Wie Stadtsprecherin Alexandra Martinot rbb|24 mitteilte, wurde in einem Umkreis von 500 Metern rings um den Fundort ein Sperrkreis errichtet, rund 800 Anwohner mussten ihre Wohnungen verlassen.

Laut Martinot wurde der 100 Kilogramm schwere Sprengkörper am Donnerstag gegen 16.15 Uhr bei Rodungsarbeiten an einem Güterverkehrsgleis in der Nähe der Franz-Wienholz-Straße freigelegt. Sofort seien Polizei und der Kampfmittelbeseitigungsdienst des Landes Brandenburg verständigt worden, der Bahnhof sei gegen 18.15 Uhr evakuiert worden. "Der Blindgänger liegt in der Nähe eines Wohngebiets, und der Fundort kann nicht lange komplett gesichert werden." Weil die Temperaturen am Freitagmorgen weiter sinken sollen, habe man entschieden, noch am Abend mit dem Einsatz zu beginnen.

Zuständig für die Entschärfung der Weltkriegsbombe ist Axel Vogel vom Kampfmittelräumdienst. Für die Menschen, die ihre Wohnung verlassen mussten, hat die Kreisstadt in der Turnhalle der Artur-Becker-Grundschule am Robert-Schulz-Ring eine Notunterkunft eingerichtet. Das Krankenhaus nördlich des Bahnhofs wurde nach Angaben Martinots nicht evakuiert.