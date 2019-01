Störung am Bahnübergang in Grunow (Oder-Spree)

In Grunow im Landkreis Oder-Spree blieben am Donnerstagmorgen die Schranken am Bahnübergang über die Bundesstraße 246 stundenlang geschlossen - mitten im Berufsverkehr. Die Störung begann kurz nach 6 Uhr und dauerte bis kuirz vor 9 Uhr an.

Die geschlossenen Schranken blockierten die schnellste Verbindung für Autos zwischen Eisenhüttenstadt und Beeskow mehr als zwei Stunden lang. Auch auf der Bahnstrecke der RB36, die durch Grunow führt, gab es Probleme. Wie ein Bahn-Sprecher mitteilte, gab es dort seit 05:30 Uhr am Donnerstagmorgen eine Störung des elekronischen Stellwerks. Zugverspätungen von circa zehn Minuten waren die Folge.