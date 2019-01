Unbekannte brechen in Bank in Berlin-Reinickendorf ein

In eine Bank in Berlin-Reinickendorf ist am Donnerstagabend eingebrochen worden. Wie die Polizei mitteilte, alarmierte ein Zeuge die Beamten, weil er verdächtige Geräusche im Keller der Bankfiliale in der Scharnweber Straße gehört hatte.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei gelangten die Täter über einen Nebeneingang des Gebäudes in den Keller der Bank und brachen mehrere Schließfächer auf. Die Einbrecher flüchteten anschließend unerkannt. Ob die Täter etwas erbeuten konnten, ist bisher nicht bekannt.