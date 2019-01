Bild: rbb24

Betrugsverdacht in Pankow - Polizei beschlagnahmt angebliche Hitler-Aquarelle

24.01.19 | 20:56 Uhr

"Die Welt zu Gast " - so wirbt das Auktionshaus Kloss in Pankow für seine Versteigerungen. Neueste Attraktion aus der weiten Welt der Kunst waren drei Aquarelle, die Adolf Hitler gemalt haben soll. Doch dann kamen Zweifel an der Echtheit auf.



Zweimal, so ist es durch die Forschung belegt, bewarb sich Adolf Hitler an der Wiener Kunstakademie um ein Studium der Malerei - ohne Erfolg. So verlegte er sich auf das Kopieren von Wiener Kunstpostkarten, die er über Mittelsmänner verkaufen ließ. Auf diese Weise fertigte der spätere Nazi-Führer ab 1910 zahlreiche Zeichnungen und Aquarelle an.

Solche Gutachten sollten die Echtheit der Bilder belegen. | Bild: rbb24

Bilder nach Strafanzeige kurzfristig zurückgezogen

Aus dieser Zeit sollten auch die drei Bilder stammen, die das Auktionshaus Kloss im Berliner Bezirk Pankow am Donnerstag um 13 Uhr versteigern wollte - nebst "Gutachten zur Authentizität". Doch aus der Versteigerung wurde nichts. "Wir haben die Bilder zurückgezogen", sagte ein Sprecher des Auktionshauses rbb|24 am Nachmittag. Nicht ohne Grund.



Kurz darauf wurden die angeblichen Hitler-Werke von der Berliner Polizei beschlagnahmt. "Wir ermitteln wegen des Verdachts des Betrugs und der Urkundenfälschung", sagte Polizeisprecher Martin Halweg rbb|24. Nachdem eine Strafanzeige eingegangen war, hatte ein Berliner Gericht die Beschlagnahmung verfügt. Auch einen konkreten Tatverdacht gebe es bereits, sagte Halweg. Alles Weitere müssten aber die Ermittlungen ergeben. Wer die Anzeige erstattet hat, wurde nicht mittgeteilt.

Sachverständige sollen Bilder auf Echtheit prüfen

Die drei Bilder, die Landschaften am Rhein und in den Alpen zeigen, seien in Gewahrsam genommen worden und würden nun von Schrift- und Kunstsachverständigen begutachtet, so Halweg weiter. Dabei gehe es auch um die Signatur der Bilder mit dem Schriftzug "A. Hitler". Alles, was mit einer Unterschrift versehen werde, sei auch ein Dokument, sagte der Polizeisprecher. Daher würde auch wegen Urkundenfälschung ermittelt. Ermittelt werde auch wegen der drei Gutachten, die die Echtheit der Bilder belegen sollen. Nach Angaben des Auktionshauses sollen sie zwischen November 2017 und April 2018 von einem britischen Gutachter namens Frank Garo angefertigt worden sein. Auch woher die Bilder stammen, muss noch ermittelt werden. Im Rahmen der Versteigerung war die Herkunft nicht genannt worden.



Landschaftsmalerei "ohne jedwede Idee"

Ursprünglich hatte das Pankower Auktionshaus große Hoffnungen in die Bilder gesetzt. Wie Heinz-Joachim Mehler vor der Versteigerung sagte, sollte das Mindestgebot für die drei Bilder bei jeweils 4.000 Euro liegen. Am wertvollsten sei aus seiner Sicht die "Alpenlandschaft" von 1910. Auf der aquarellierten Zeichnung sei ein Mann zu sehen, der an einem Bachlauf sitze. Vielleicht, so der Auktionator, habe sich Hitler an dieser Stelle selbst gemalt. Daher rechne er mit einem Endpreis von um die 10.000 Euro. Einen echten künstlerischen Wert hätten die Bilder aber nicht. Hitler sei nicht nur ein "verbrecherischer Politiker" und "überaus schlechter Feldherr" gewesen, sagte Mehler, sondern auch ein "mittelmäßiger Künstler". Der spätere Nazi-Führer habe lediglich Landschaften abgemalt - "ohne jedwede Idee".

