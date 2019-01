Dieter Puhl verlässt Bahnhofsmission am Berliner Zoo

Wechsel in neuen Arbeitsbereich

Der langjährige Leiter der Bahnhofsmission am Zoo in Berlin, Dieter Puhl, verlässt die Einrichtung. Wie der 61-Jährige dem rbb bestätigte, wechselt er in einen anderen Bereich der Stadtmission.

Schon seit Jahresbeginn leite Puhl die Stabsstelle des neu geschaffenen Arbeitsbereiches "Christliche und gesellschaftliche Verantwortung", teilte die Stadtmission am Freitag mit. Angesichts einer auseinanderdriftenden Gesellschaft, in der immer öfter nicht mehr miteinander, sondern vermehrt übereinander gesprochen wird, wolle die Berliner Stadtmission mit dem Arbeitskreis ihre Stimme noch klarer für die erheben, die keine Lobby haben, hieß es.