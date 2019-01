Diebe brechen an Silvester in Sparkasse ein

Unbekannte sind in der Silvesternacht über einen Keller in eine Sparkasse in Berlin-Treptow eingestiegen und haben mehrere Schließfächer ausgeräumt.

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, stemmten die Täter die Decke des Kellers in der Baumschulenstraße auf und konnten so in den Bankraum darüber eindringen. Aus dem Tathergang schließe man, dass an dem Einbruch mehr als eine Person beteiligt gewesen sei, hieß es weiter. Die Diebe konnten samt Beute entkommen. Angaben zum Wert des Diebesguts machte die Behörde vorerst nicht.

Gegen 3.30 Uhr am Neujahrsmorgen hatten Sicherheitskräfte den Einbruch bemerkt und die Polizei verständigt. Die Kriminalpolizei ermittelt.