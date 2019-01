Autofahrer sollten den Berliner Bezirk Mitte zur Zeit besser weiträumig umfahren, denn die neue Baustelle am Mühlendamm in Höhe Molkenmarkt sorgt für Verkehrsbehinderungen.

Die Fahrspur-Reduzierung besteht voraussichtlich bis Juli. In den kommenden Jahren müssen Autofahrer dann aber vor Ort mit weiteren Einschränkungen rechnen, denn die Straßenführung soll verändert werden. Der Mühlendamm soll am Molkenmarkt künftig in einer langgezogenen Kurve verlaufen. Die Grunerstraße wird näher an das Rote Rathaus gerückt und soll dann in einer T-Kreuzung in der Spandauer Straße enden.



Durch die neue Straßenführung verschwinden Parkplätze auf den Mittelstreifen der Straßen. Auf dem frei werdenden Areal soll dann das neue Stadtquartier nach historischem Vorbild entstehen - Stand vor dem Zweiten Weltkrieg. Mit der neuen Verkehrsführung wird auch Platz für Straßenbahnschienen geschaffen, die den Alexanderplatz mit dem Potsdamer Platz verbinden sollen. Dazu soll ab 2022 auch die Mühlendammbrücke ersetzt werden.