Ein 59-jähriger Mann muss wegen versuchten Mordes für sechs Jahre ins Gefängnis. Er hatte im September 2016 eine Sachbearbeiterin im Bezirksamt von Berlin-Neukölln mit dem Messer verletzt.



Das Gericht sah es am Dienstag als erwiesen an, dass er sein Opfer mit seinem Kampfmesser im Bezirksamt erstechen wollte. Als Motiv gab er im Prozess an, die Frau sei wegen ihres osteuropäischen Akzents als Ausländerin zu erkennen gewesen. Außerdem habe er vom Amt kein Zimmer vermittelt bekommen.



Ein Kollege, der der Angegriffenen half, wurde vom Messer des Täters am Oberkörper getroffen. Im Urteil hieß es, der Angeklagte habe aus Ausländerhass heimtückisch und aus niedrigen Beweggründen versucht, die Sachbearbeiterin zu ermorden.