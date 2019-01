imago/Bernd Friedel Audio: radioBerlin 88,8 | 14.01.2019 | Michael Ernst | Bild: imago/Bernd Friedel

Tief Florenz überquert Berlin und Brandenburg - In der Nacht kommt der Schneeregen

14.01.19 | 18:10 Uhr

Tief Florenz hat neben nassekaltem Wetter auch stürmische Böen nach Berlin und Brandenburg gebracht. Die Schäden hielten sich in Grenzen. Auch in der Nacht wird es ungemütlich. Und im Berufsverkehr am Dienstagmorgen sollten Autofahrer aufpassen.

Der Name klingt nach Sonne und mildem Klima - tatsächlich aber beschert Tief Florenz der Region Berlin-Brandenburg derzeit regnerisches und stürmisches Wetter. Der Deutsche Wetterdienst warnt, warnte am Montag vor Sturmböen bis 70 km/h.



Wie Tanja Kraus-Lamprecht, Meteorologin des Wetterdienstes Meteogroup, rbb|24 sagte, wurde am Montagmorgen bereits eine "Neuner Böe" am Wannsee gemessen. "Da kommt der Wind ungebremst übers Wasser", so Kraus-Lamprecht.



Wettervorhersage Wettervorhersage für Berlin und Brandenburg

Feuerwehreinsätze in Berlin und Brandenburg

Wegen Sturmschäden musste die Berliner Feuerwehr am Montagmorgen bereits mehrere Male ausrücken. Gegen kurz vor 7 Uhr musste die Havelchaussee im Grunewald vorübergehend gesperrt werden. Dort drohte in Höhe Schildhorn ein großer Baum umzukippen; die Feuerwehr musste ihn absägen. In der Lortzingstraße im Stadtteil Wedding hatten sich am frühen Morgen Teile eines Baugerüstes gelöst und stürzten auf den Gehweg. Bereits am Sonntagabend war auf der Bahnstrecke zwischen Calau (Oberspreewald-Lausitz) und Finsterwalde (Elbe-Elster) ein Zug gegen einen umgestürzten Baum gefahren. Ersten Erkenntnissen zufolge stürzte der Baum wegen des stürmischen Wetters um. Bei der Kollision wurde die Frontscheibe beschädigt, teilte die Bundespolizei am Montag via Twitter mit. Alle Reisenden seien aber unverletzt geblieben.



Grund für das turbulente Wetter ist laut Meteorologin Kraus-Lamprecht, dass hinter dem abziehenden Tief kalte Polarluft einfließt. Die Polarluft bringt auch Abkühlung: So seien am Montag örtlich Schneeregen oder -schauer möglich, vor allem zum Fläming und Havelland sowie zur Uckermark hin.

Neuer Schnee in der Nacht

Gegen Abend wird es zunächst trockener - aber auch noch kälter und möglicherweise glatt auf den Straßen. "In der Nacht wird's spannend", sagte Kraus-Lamprecht. In der zweiten Nachthälfte komme von Westen her erneut Schneefall, der dann am Dienstagmorgen, zum Berufsverkehr, voraussichtlich in Schneeregen übergeht. "Da müssen alle aufpassen - oder ein bisschen früher aufstehen." In der Nacht zu Dienstag flaut der Wind zwar ab, er weht aber tagsüber weiterhin mäßig bis frisch, mit Böen bis Stärke 8. Dass der Schnee nicht liegen bleibt, liegt an den milden Temperaturen am Dienstag - Meteorologin Kraus-Lamprecht erwartet zwischen 5 und 7 Grad. Am Mittwoch ist es laut Vorhersage überwiegend bewölkt. Und noch bis Donnerstag bleibt es wechselhaft und mild, mit vielen Wolken, gelegentlichem Regen und teils auch Schneeregen.