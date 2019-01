Reifen von mehr als 80 Autos in Buckow zerstochen

An mehr als 80 Fahrzeugen haben Unbekannte im Berliner Stadtteil Buckow die Reifen zerstochen. Nach Angaben der Polizei stellte ein Anwohner am Donnerstagabend an einem Auto fest, dass die Reifen zerstört wurden und rief die Polizei. Polizisten entdeckten daraufhin weitere beschädigte Fahrzeuge im Schlierbacher Weg, Sandstein-, Grauwacke- und Hornblendeweg. Zu den Tätern gibt es bislang keine Hinweise. Die Polizei ermittelt.