Detlef Berlin Donnerstag, 24.01.2019 | 15:56 Uhr

Wann versteht endlich der Senat, das der

ÖPVN unter die Erde gehört.

Dieser ÖPVN wird niemals in der Lage sein, das Verkehrsproblem in Berlin zu lösen. Es wird nur zu noch mehr Verstopfungen führen. Wenn man dann noch denkt, das die Autofahrer die schlechte Luft machen, bedeutet dass das dadurch die Luft noch schlechter wird.

Also Senat Weg und endlich Vernünftige Lösung her!

Wenn der Schwachsinn so weitergeht macht es bald keinen Spass mehr in dieser Stadt zu leben