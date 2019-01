Bei einem Autobrand sind am Samstagmorgen in Berlin-Friedrichshain drei Fahrzeuge zerstört worden. Grund für das Feuer war laut Polizei ein auf der Straße abgelegter Weihnachtsbaum, der brannte. Die Polizei geht davon aus, dass er angezündet wurde. "Der trockene Baum an der Straße fängt nicht von alleine an zu brennen", sagte ein Sprecher.