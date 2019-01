Fenstergitter in Berliner Gefängnissen werden überprüft

Nach gescheitertem Ausbruch aus JVA in Moabit

Nach der gescheiterten Flucht eines Insassen aus dem Berliner Gefängnis Moabit sollen Fenstergitter in mehreren Haftanstalten überprüft werden. Es werde kontrolliert, ob die

Verankerung der Stahlgitter fest genug ist, sagte ein Sprecher der Justizverwaltung am Donnerstag. Bei dem Ausbruchversuch in der Silvesternacht hatte ein Gefangener ein Zellenfenster herausgedrückt und war auf das Dach des Gebäudes geklettert. Dort wurde er aber entdeckt.