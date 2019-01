Fünf Personen wurden schwer verletzt, als ein Autofahrer am vergangenen Samstag in eine Gruppe von Fußgängern fuhr. Eine von ihnen starb jetzt im Krankenhaus. Warum es zu dem Unfall kam, ist immer noch unklar. Alkohol war offenbar nicht im Spiel.

Zwei Tage nach einem Unfall, bei dem ein Autofahrer in Berlin-Gesundbrunnen in eine Gruppe Fußgänger gefahren ist, ist eine junge Frau gestorben. Die 29-Jährige sei am Montag ihren schweren Verletzungen erlegen, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag.