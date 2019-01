Bild: rbb/D. Marschke

Immobilie der Deutsche Wohnen in Neukölln - Mieter in Neuköllner Jahnstraße bibbern bei 16 Grad

15.01.19 | 09:12 Uhr

Im Internet bietet die Deutsche Wohnen ihre Wohnungen an der Neuköllner Jahnstraße als "modernisierte Schmuckstücke" an - doch die Mieter müssen sich warm anziehen. Schon seit Tagen werden viele der Wohnungen nicht mehr beheizt. Von Daniel Marschke

Mario Schwenninger steht in seiner kleinen Küche und ärgert sich. Seit 23 Jahren wohnt er in der Jahnstraße, aber so kalt war es noch nie: "Seit Mittwoch konnte ich zusehen, wie es immer kälter wird", sagt Schwenninger. Seine Wohnung hat der 64-Jährige oben im siebten Stock: vorne und hinten Außenwände, oben das Flachdach. In der Küche seien es zum Schluss noch elf Grad gewesen. Daraufhin habe er zwei elektrische Heizlüfter aufgestellt. Doch auch am Montagmittag zeigt das Thermometer nur 16 Grad, und noch sieht Schwenninger kein Ende. Die Klempner hätten gesagt, "dass es nicht so schnell gehen wird".

Heizungen werden noch tagelang kalt bleiben

Auch Marko Rosteck, Pressesprecher der Deutsche Wohnen, kann nicht viel Hoffnung machen. Ein unterirdisch verlaufendes Heizungsrohr sei gebrochen, wobei die Bruchstelle zunächst einmal lokalisiert werden musste, sagte Rosteck am Montag rbb|24. Um den Defekt zu finden, hätten etwa 250 Wohnungen von der Heizungsanlage getrennt werden müssen; 150 davon könnten seit Montagnachmittag wieder beheizt werden. In den mehr als 100 weiteren dagegen würden die Heizkörper noch eine Weile kalt bleiben. Wie lange genau, ist offen. "Genaueres werden wir erst in ein bis zwei Tagen wissen", so der Deutsche-Wohnen-Sprecher. Doch Rosteck hat - am sechsten Tag der Heizungshavarie - auch gute Nachrichten.

Deutsche Wohnen sagt Mietminderung zu

Bereits am Freitag habe die Deutsche Wohnen eine Lkw-Ladung mit Radiatoren in die Jahnstraße geliefert. Am Dienstagnachmittag werde außerdem ein sogenanntes Hotmobil aufgestellt, mit dem die jetzt noch kalten Wohnungen mit Wärme versorgt werden sollen. Zudem teilte der Pressesprecher mit: "Es gibt selbstverständlich eine Mietminderung." Diese werde auf den Tag genau ermittelt und mit den für Februar anstehenden Mieten verrechnet.

Wohnanlage in der Neuköllner Jahnstraße

Aus Sicht von Mietrechtsexperten ist eine solche Ankündigung eher ungewöhnlich. Denn Unternehmen wie die Deutsche Wohnen bieten von sich aus nur äußerst selten eine Mietminderung an. Im Gegenteil: Mieter, die von sich aus die Miete reduzieren, müssen oft mit langwierigen Rechtsstreitigkeiten rechnen. Dabei geht es in vielen Fällen auch um die Frage, wie hoch die Mietminderung denn eigentlich ausfallen darf.

"Bis zu 50 Prozent weniger Miete wären gerechtfertigt"

"Bei einer Raumtemperatur von 16 Grad wären bis zu 50 Prozent gerechtfertigt", sagt Daniel Halmer vom Mieterschutzportal "wenigermiete.de". Das gehe aus mehr als 500 einschlägigen Urteilen hervor, die das Portal zuletzt ausgewertet habe. Zwar würden die Amtsgerichte sehr unterschiedlich urteilen, doch die in der Jahnstraße gemessenen Temperaturen seien nicht zuletzt "gesundheitsgefährdend", vor allem für Kinder und ältere Menschen. Das sieht auch der Berliner Mieterverein so. Bereits vor einem Jahr hatte der Verein darüber informiert, wie sich Mieter in solchen Fällen am besten verhalten sollten und was bei Mietminderungen zu beachten ist.

Störungsmeldung in der Jahnstraße 77 | Bild: rbb|24/Daniel Marschke

Müller will GSW-Verkauf am liebsten rückgängig machen

Schon damals hatte die Deutsche Wohnen mit massiven Heizproblemen zu kämpfen - bei Häusern in Kreuzberg und Reinickendorf. In diesem Zusammenhang hatte der börsennotierte Konzern eingeräumt, dass er rund 300 seiner 3.000 Heizungslagen als "besonders kritisch" betrachtete. Inzwischen seien die meisten dieser Anlagen aber wieder in Schuss, sagte Rosteck am Montag. Zugleich betonte er gegenüber rbb|24, dass der Ausfall in Neukölln nichts mit der Heizung selbst zu tun habe, sondern durch ein gebrochenes Rohr verursacht worden sei. Die Wohnanlage, die zwischen Britzer Damm, Jahn- und Rungiusstraße liegt, umfasst etwa 25 einzelne Häuser und schätzungsweise 450 Wohnungen. Gebaut wurden sie in den 1960er Jahren und gehörten ursprünglich zum Bestand der landeseigenen GSW. Ende 2013 wurde der gesamte Bestand (mit rund 60.000 Wohneinheiten) dann an die Deutsche Wohnen verkauft - eine Entscheidung, die der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) nun wieder rückgängig machen will - und die bei vielen Mietern noch immer zu Verärgerung führt.

Mieter beklagt mangelnde Instandhaltung

Seit dem Verkauf habe sich "alles nur verschlechtert", sagt auch Mario Schwenninger. Den neuen Eigentümern gehe nur um ihren Profit, schimpft der 64-Jährige. An der Instandhaltung dagegen werde gespart. Als Beispiel nennt der langjährige Mieter die beiden Hausmeister. Kurz nach der Übernahme durch die Deutsche Wohnen seien beide gekündigt worden. Erst später sei wieder ein Hausmeister eingestellt worden, doch der sei mit der riesigen Wohnanlage schlichtweg "überfordert". Großes Augenmerk würde die Deutsche Wohnen dagegen auf die Sanierung frei werdender Wohnungen legen, berichtet Schwenninger, der für seine 63 Quadratmeter rund 560 Euro bezahlt - nicht viel mehr, als inzwischen auch für weitaus kleinere Wohnungen verlangt wird. Auf der Website des Konzerns werden diese dann als "Modernisiertes Schmuckstück" angeboten: 35 Quadratmeter für 502 Euro - warm oder kalt.